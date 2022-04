Festività di San Francesco di Paola, in programma live di Francesco Baccini

Sarà il concerto di Francesco Baccini con la sua band l’evento musicale clou delle Festività di San Francesco volute e predisposte dall’Amministrazione Comunale di Paola per il prossimo 2 maggio. Il concerto si terrà ad ingresso gratuito nella storica cornice di Piazza IV Novembre con inizio alle ore 21.30.

"Ho voluto questo grande cantautore della scuola genovese, oltre che per la sua bravura e i suoi numerosi successi, anche per il forte legame che lo lega al nostro Santo. Il suo nome, infatti, è proprio in onore di San Francesco di Paola, per il quale nella sua famiglia c’era una sincera e profonda devozione" ha spiegato il primo cittadino Roberto Perrotta, commentando la scelta dell'artista. "Nella mattinata del 2 maggio, visiteremo insieme il Santuario, come da suo desiderio. Voglio ringraziarlo personalmente, sia da suo estimatore, sia perché è un naturale e autentico testimonial del nostro amato San Francesco, venerato in tutto il mondo".

L’assessore alla Cultura Grazia Surace ha voluto, dal canto suo, sottolineare “lo spessore artistico e musicale di Francesco Baccini, cantautore e pianista di livello assoluto che, durante la sua carriera ha avuto modo di confrontarsi con alcuni dei più grandi artisti del mondo della musica, addirittura duettando col grande Fabrizio De André”.