Dermatite seborroica nel cuoio capelluto: le cause e i rimedi

Le malattie della pelle sono fra le più diffuse in Italia, soprattutto se si parla della dermatite seborroica. Si tratta infatti di una condizione che riguarda oltre il 4% della popolazione italiana adulta, e che può causare diversi problemi, anche psicologici, per via dell’evidenza dei suoi sintomi sulla cute. Noi oggi approfondiremo questo argomento, concentrandoci sulla dermatite seborroica del cuoio capelluto, e scoprendo quali sono le cause, la sintomatologia e i possibili rimedi.

Una breve panoramica sulla dermatite seborroica

La dermatite seborroica è una complicazione cutanea che tende a comparire soprattutto sulle aree della pelle ricche di ghiandole sebacee. Non a caso, affligge soprattutto il cuoio capelluto, il viso, le orecchie e il torace. I sintomi della malattia possono diventare molto fastidiosi, considerando che la dermatite seborroica può causare violenti attacchi di prurito, bruciore, arrossamenti e desquamazione della pelle. Anche la forfora persistente è una delle conseguenze più frequenti della dermatite, quando quest’ultima attacca il cuoio capelluto, a causa del continuo distacco delle squame di pelle morta.

Quali sono i fattori scatenanti di questa particolare forma di infiammazione? Il clima può avere un impatto importante sul progresso di questa condizione, e lo stesso vale per la predisposizione genetica. Lo stress purtroppo può aumentare in modo visibile gli effetti della dermatite seborroica sulla pelle, e lo stesso vale per le condizioni di salute generali non buone dell’organismo (come un sistema immunitario deficitario). Infine, impattano anche la cattiva alimentazione, le allergie, la tendenza alla pelle secca e un’igiene poco curata.

Rimedi per la dermatite seborroica del cuoio capelluto

Di solito si procede con dei trattamenti terapici a base di shampoo contenente solfato di selenio, zinco piritone, carbone minerale e acido salicilico. Si tratta di prodotti che non richiedono alcuna prescrizione medica, quindi sicuri e acquistabili da chiunque. Tra i rimedi, anche se poco conosciuto, vi è l’olio di CBD utilizzato per i capelli . Non a caso, tra le sue proprietà, troviamo anche la capacità di applicare un’azione antinfiammatoria e antiossidante, così da migliorare le condizioni di salute della pelle soggetta alla dermatite.

Nei casi più avanzati, previa la consultazione di un dermatologo specializzato, si procede con la prescrizione di alcuni farmaci come i corticosteroidi e gli immunosoppressori, mentre in altri casi si ricorre ad altre soluzioni come la fototerapia e gli integratori contenenti olio di pesce. È chiaro che si dovrebbe anche adottare un regime alimentare sano, e privo di tutti quegli elementi che possono avere un impatto sulla pelle, come le fritture e i grassi. Si consiglia poi di pulire e lavare con attenzione la pelle, asciugandola per evitare ristagni di umidità, e di rivolgersi ad uno psicologo se la causa principale della dermatite seborroica dipende dallo stress.