Alla Provincia di Vibo Valentia si discute di mobilità montana

Parla di una "pianificazione che ha tenuto e sta tenendo in debita considerazione le indicazioni pervenute dagli amministratori locali, con i quali vi è una continua interlocuzione" il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano, che nella giornata di ieri ha presieduto una riunione riguardante la viabilità montana.

L'evento si è svolto nel comune di Bognaturo, ed ha visto la partecipazione del consigliere provinciale con delega ai lavori pubblici Carmine Mangiardi e del consigliere provinciale Daniele Galeano, assieme al responsabile del settore viabilità Maria Giovanna Conocchiella e dal geometra Giuseppe Mari. Presenti anche i sindaci di Serra San Bruno, Mogniana, Spadola, Nardodipace e Simbario, oltre che la prima cittadina di Brognaturo.

"Un tema importante, così come quello al diritto alla salute, che mio padre intraprese allo scopo di salvaguardare il nostro territorio dall’isolamento e, quindi, dalle conseguenti ripercussioni negative di carattere economico e sociale per le nostre comunità. L’iniziativa odierna rappresenta un inizio importante, un significativo passo in avanti di cui sarebbe stato sicuramente contento" ha dichiarato proprio la sindaca Rossana Tassone. "Tra i vari interventi in programma vi è, poi, quello della sistemazione del ponte sulla Strada Provinciale 43, una delle principali battaglie di mio papà".

Previsti inbterventi sulle strade provinciali 9, 43, 44 e 94, per un importo complessivo di poco più di 2 milioni di euro.