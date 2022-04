Volo dell’Aeronautica da Reggio a Taormina per un neonato in pericolo di vita

Volo nel cuore della notte dell’82 centro Csar (Combat Search And Rescue) del 15° Stormo. Il volo è servito per trasportare un neonato di appena un solo giorno di vita dall’ospedale Riuniti Bianchi-Melacrino” di Reggio Calabria alla struttura ospedaliera San Vincenzo di Taormina.

Il piccolo in pericolo di vita potrà essere curato nell’ospedale per una grave patologia neonatale.

L’equipaggio, con elicottero HH-139B, ha ricevuto l’ordine di missione dalla sala operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), il reparto dell’Aeronautica Militare che gestisce e coordina questo genere di attività su tutto il territorio nazionale.

L’elicottero è decollato dall’aeroporto di Trapani-Birgi in tarda serata e si è diretto verso l'aeroporto di Reggio Calabria dove è atterrato presso il V Reparto Volo della Polizia di Stato. Una volta sul posto, l'equipaggio militare e l'equipe medica si sono attivati per garantire tutte le necessarie attività per trasportare con l'elicottero il piccolo paziente a bordo di una barella. Una volta terminate le procedure per il decollo, l’elicottero si è diretto alla volta dell’Ospedale San Vincenzo di Taormina, dove è arrivato a tarda notte.

Al termine del trasporto sanitario d’urgenza e dopo aver completato un rifornito sull’aeroporto di Reggio Calabria, l’elicottero ha fatto rientro nella base aerea di Trapani-Birgi, dove ha ripreso la prontezza d’allarme per il servizio S.A.R. nazionale, predisponendosi per l’eventualità di un ulteriore intervento.