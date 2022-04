Reggio, pista da ballo abusiva in un locale. Scattano denuncia e multa

In mille su una pista da ballo abusiva. È quanto hanno scoperto gli agenti della divisione di Polizia amministrativa e sociale della Questura di Reggio Calabria in un locale nel quartiere Arghillà.

Nel corso di un sopralluogo, gli agenti hanno scoperto nel un’ampia piattaforma adibita a pista da ballo, con impianto audio e luci in piena funzione, affollata da un migliaio di persone circa (per lo più ragazzi) che ballavano assistendo allo spettacolo di un noto cantante italiano.

Dagli accertamenti è emerso che l’evento era stato organizzato senza alcuna autorizzazione, e la piattaforma era stata allestita in barba alle prescrizioni in materia di sicurezza, anche afferenti la normativa antincendio.

Il titolare del locale è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo/trattenimento e per l’assenza di certificato di prevenzione incendi, ed è stato inolte multato per un importo totale di circa 8000 euro per diverse violazioni, tra cui l’attività di somministrazione alimenti e bevande senza autorizzazione e la violazione delle vigenti normative anti-covid.