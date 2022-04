Reggio. Prosegue l’attività di manutenzione e cura sugli alberi del lungomare Falcomatà

Prosegue l'attività di manutenzione e cura sugli alberi del lungomare Falcomatà. È quanto fa sapere l’amministrazione comunale di Reggio Calabria che in un comunicato informa che “gli operai della società Castore saranno impegnati a partire dal 19 aprile e fino al 22 aprile, ogni giorno, dalle 6 alle 14”.

L’intervento è inserito nel programma di riqualificazione del patrimonio arboreo unico nel suo genere ed autentico simbolo identitario cittadino.

Per questo motivo il traffico veicolare, tra le 6 e le 14 verrà temporaneamente interrotto sul lungomare "Italo Falcomatà" e deviato lungo Corso "Giacomo Matteotti" (via marina alta) per consentire gli interventi.