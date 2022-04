Accordo tra l’associazione dei pasticcieri e il Mipaaf per l’utilizzo di prodotti made in Italy

Il presidente della Confederazione dei pasticceri italiani, Angelo Musolino, ha incontrato il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Gian Marco Centinaio, per discutere dell’utilizzo dei prodotti assolutamente italiani.

“Seguiranno altri incontri con il Ministero per una proficua collaborazione”, ha affermato il presidente Musolino a margine dell’incontro romano. “Con l’impegno di promuovere e sostenere su tutto il territorio Italiano le eccellenze della pasticceria Italiana e della filiera Agroalimentare”, ha sostenuto la Confederazione Pasticceri Italiani. Una stretta di mano ed una foto ricordo: il cammino istituzionale è stato tracciato. Da entrambe le parti la ferrea volontà di tutelare e valorizzare maggiormente, soprattutto in un settore strategico come quello delle pasticcerie, le migliori qualità del Paese.

“Siamo più che soddisfatti per l’incontro con il ministro Centinaio. Il Sottosegretario ha ascoltato le nostre proposte e confermato diverse iniziative da inquadrare in tal senso. Presto potremo annunciare altre novità importanti. È stata una prima fondamentale tappa di un percorso molto più lungo e articolato”, la soddisfazione di Angelo Musolino.