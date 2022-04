Covid in Calabria, in 24 ore 1.837 nuovi casi e quattro decessi

Scende il numero di casi Covid-19 in Calabria, visto che nelle ultime 24 ore i positivi sono stati 1.837 a fronte dei 2.002 di ieri (LEGGI). Sono invece quattro i decessi, due nel Reggino, e uno nel Catanzarese e nel Crotonese.

Il territorio che registra più casi è il Cosentino con i suoi 599 nuovi positivi, seguono Catanzaro (+513), Reggio Calabria (+344), Crotone (+189), Vibo Valentia (+185). Dati emersi dagli 8.935 test effettuati nelle ultime 24 ore.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 327.582, mentre i decessi totali sono stati 2.142. I guariti di oggi sono 1.501 per un totale di 241.104 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 84.066 (+332).

Aumenta di un’unità il numero di posti letto occupati nei reparti ordinari, dove si trovano 330 pazienti (+1); mentre in terapia intensiva si trovano 13 pazienti (-2). In isolamento domiciliare sono in 83.723 (+333).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino da febbraio 2020 si sono ammalati in 128.367, oggi in 344. Attualmente i casi attivi sono 13.135, di cui 101 in reparto (-2); 2 in terapia intensiva; 13.032 in isolamento domiciliare (-33). I casi chiusi sono 115.232, di cui 114.502 guariti (+377); 730 decessi (+2).

Nel Cosentino il computo totale di casi si attesta a quota 81.304, mentre i positivi di oggi sono 599. Attualmente i casi attivi sono 40.704, di cui 109 in reparto (+1); 3 in terapia intensiva (-1); 40.592 in isolamento domiciliare (+428). I casi chiusi sono 40.600, di cui 39.576 guariti (+171); 1024 decessi. L'Asp di Cosenza comunica che dei 605 soggetti positivi 6 sono fuori regione.

Nel Catanzarese da febbraio 2020 45.717 persone hanno contratto il Covid-19, mentre i casi di oggi sono 513. Attualmente i casi attivi sono 7.193, di cui 87 in reparto (+4); 8 in terapia intensiva (-1); 7.098 in isolamento domiciliare (-53). I casi chiusi sono 38.524, di cui 38.255 guariti (+562); 269 decessi (+1).

Nel Crotonese il bollettino di oggi registra 189 nuovi positivi, su un totale di 33.551. Attualmente i casi attivi sono 4.505, di cui 13 in reparto (-2); 0 in terapia intensiva; 4.492 in isolamento domiciliare (+51). I casi chiusi sono 29.046, di cui 28.834 guariti (+139); 212 decessi (+1).

Nel Vibonese oggi si sono ammalati in 185, mentre da febbraio 2020 sono stati 36.391. Attualmente i casi attivi sono 17.976, di cui 20 in reparto; 0 in terapia intensiva; 17.956 in isolamento domiciliare (-64). I casi chiusi sono 18.415, di cui 18.251 guariti (+249); 164 deceduti. L’Asp di Vibo Valentia comunica che dei 186 nuovi soggetti uno è del setting fuori regione.