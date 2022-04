Progetto “Formazione alla cultura della legalità”: il Liceo “G. Galilei” fa visita ai Carabinieri

La Compagnia carabinieri di Lamezia Terme ha accolto nella mattinata di ieri nella propria sede gli allievi delle terze classi del Liceo Scientifico “G. Galilei”. La visita, che era stata programmata nell’ambito del progetto “Formazione alla cultura della Legalità”, rientra in un ciclo di incontri e conferenze che ha visto impegnati i carabinieri presso le scuole, dove, nel corso degli incontri, sono stati trattati argomenti come il bullismo, l’uso corretto e consapevole di internet e dei social media, sicurezza stradale ed educazione alla legalità ambientale. E’ stata una giornata speciale dove i giovani hanno potuto vedere da vicino e comprendere, grazie alle spiegazioni dei militari e all’allestimento di mostre statiche di mezzi, materiali, equipaggiamenti e stands espositivi, quali sono i compiti e le attività dell’Arma. La visita è proseguita poi con l’illustrazione delle complesse apparecchiature, presenti nei locali della Centrale Operativa, utilizzate dai militari per svolgere quotidianamente il lavoro di coordinamento e supporto alle pattuglie esterne e di risposta al cittadino attraverso il numero di emergenza “112”. Ai giovani sono state illustrate alcune potenzialità delle varie strumentazioni in dotazione ai Carabinieri. Molta curiosità ha destato l’apparecchiatura per il foto-segnalamento ed il rilevamento delle impronte digitali.Successivamente i giovani hanno potuto vedere da vicino un’autoradio in dotazione alla Sezione Radiomobile, il tutto seguito dalla spiegazione del funzionamento in dettaglio dell’equipaggiamento e della strumentazione di bordo. Molte le curiosità e domande da parte dei visitatori che, oltre ad aver vissuto una mattinata in “caserma”, hanno apprezzato e compreso l’operato del Carabiniere: un professionista versatile e motivato, sempre pronto a far sentire la propria rassicurante vicinanza alla gente.