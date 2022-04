Incendiato ennesimo mezzo a Corigliano-Rossano: a fuoco un furgone

Un furgone utilizzato per il trasporto merci è rimasto pesantemente danneggiato a seguito di un incendio avvenuto nella notte in località Frasso, a Corigliano-Rossano. Il mezzo è stato dato alle fiamme nella notte, mentre era parcheggiato in prossimità della Statale 106.

Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno spento rapidamente il fuoco e messo in sicurezza l'area. Si indaga ora sull'origine delle fiamme, che potrebbero essere di natura dolosa: è il ventiduesimo mezzo andato a fuoco in città dall'inizio dell'anno.