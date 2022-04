Armi e munizioni clandestine nascoste in casa: un arresto a Trebisacce

Nascondeva in casa un fucile ed una pistola dotati di relativo munizionamento, assieme a tre fuochi pirotecnici ad alto rischio: finisce così agli arresti un pregiudicato residente a Trebisacce, con l'accusa di ricettazione e detenzione abusiva di armi da sparo e munizioni.

L'uomo è stato sottoposto a specifico controllo da parte degli agenti del Commissariato di Corigliano-Rossano, nel corso di un'intensificazione dei controlli visti i recenti tentati omicidi verificatisi nella sibaritide. Nel corso della perquisizione domestica sono stati rivenuti un fucile calibro 12 con matricola abrasa ed una pistola calibro 7,65 con relativo caricatore.

Rinvenute anche 45 cartucce da caccia compatibili con il fucile ed altri 45 proiettili per arma corta, oltre che 3 artivici pirotecnici potenzialmente pericolosi. Le armi, perfettamente funzionanti ed in ottimo stato, sono state ispezionate nel dettaglio e la pistola sarebbe stata rubata, mentre sul fucile sono in corso i dovuti accertamenti.

L'uomo è stato dunque arrestato in flagranza di reato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.