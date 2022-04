Deteneva migliaia di foto e video pedopornografici: 42enne arrestato nel reggino

Un quarantaduenne residente nella provincia reggina è stato arrestato questa mattina al termine delle indagini preliminari svolte dal compartimento regionale di Polizia Postale e dalla Procura del capoluogo dello Stretto, con le gravi accuse di detenzione e divulgazione sui social network di materiale pedopornografico.

All'uomo si è risaliti a seguito di una segnalazione pervenuta dal circuito internazionale di cooperazione contro lo sfruttamento dei minori, coordinato sul territorio dal centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online, che studia e monitora gli abusi e la diffusione di materiale illecito.

Operazioni, queste, spesso collegate direttamente a realtà criminali internazionali che celano veri e propri gruppi organizzati.

Dalla segnalazione, quindi, è stato avviato un intenso "pedinamento informatico", che ha permesso di raccogliere prove ed individuare le tracce lasciate dall'uomo.

Quest'ultimo, infatti, conservava oltre mille file - tra foto e video - su hard disk ed in cloud, tramite servizi online, che ritraevano minori, anche in tenera età, abusati sessualmente da adulti.

Il tutto è stato documentato dagli agenti durante un'apposita perquisizione, alla quale sono seguite indagini tecniche svolta proprio sui file e sul materiale conservato. Per questi motivi è scattato l'arresto per direttissima in flagranza di reato.