Impianti sportivi, Straface (Fi): “Corigliano-Rossano non perda opportunità”

Pasqualina Straface

"Rivolgo un accorato appello in questa direzione a tutti i sindaci e, in particolare, al primo cittadino di Corigliano Rossano, sul cui territorio non mancano gli impianti sportivi che necessitano dei predetti interventi di rigenerazione e riqualificazione e dove si avverte anche il bisogno di nuove strutture all’uopo destinate". È quanto dichiara in una nota Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia.

"Su impulso della Giunta regionale, FinCalabra ha organizzato ed offre un servizio di informazione a supporto delle Amministrazioni Comunali che intendono partecipare all’avviso del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite cui sono state messe a disposizione dei Comuni risorse pari a 700 milioni di euro per la realizzazione o la rigenerazione degli impianti sportivi" ricorda la consigliera. "È un’iniziativa a carattere sperimentale, che punta a favorire la partecipazione delle Amministrazioni del territorio calabrese, offrendo anche l’accompagnamento nella compilazione delle domande. Si tratta di una grande opportunità che gli amministratori non possono e non devono lasciarsi sfuggire".



"Nello specifico, l’iniziativa è articolata in due bandi di invito a manifestare interesse, che scadranno il prossimo 22 aprile. Obiettivo del bando è incrementare l’inclusione e l’integrazione sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano contestualmente anche il recupero di aree urbane" spiega l'esponente forzista. "Visti i tempi molto ristretti, gli assessori regionali Giusi Princi e Mauro Dolce nelle settimane scorse avevano già comunicato la disponibilità delle rispettive strutture ad aiutare i sindaci e i relativi tecnici per proporre la candidatura".

"Il mio auspicio, pertanto, è che tutte le Amministrazioni comunali colgano al volo questo importante strumento, utile per reperire risorse destinate alla promozione e alla valorizzazione delle attività sportive" conclude. "In primo luogo, mi appello al sindaco di Corigliano Rossano affinché, recependo questa iniziativa della Regione Calabria, ponga le basi per realizzare o riqualificare quei luoghi di vitale importanza per l’incontro, la pratica sportiva e la socializzazione dei nostri bambini e dei nostri giovani".