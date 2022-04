Santuario di Paola, Melicchio (M5S): “Lavoriamo per la valorizzazione”

Alessandro Melicchio

"Abbiamo approvato oggi in Commissione Cultura una risoluzione per impegnare il Governo sulla valorizzazione del Santuario di Paola". Lo annuncia in una nota il portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera, Alessandro Melicchio. "Abbiamo deciso di seguire questa strada per accelerare l’iter e arrivare il più presto possibile al finanziamento necessario per gli interventi di risanamento, restauro e tutela della chiesa dedicata al Santo Patrono della Calabria".

"La proposta di legge d’iniziativa della collega Frassinetti, di cui sono relatore in Commissione Cultura, ha trovato sostanza nella risoluzione odierna. L’impianto non cambia: il nostro intento è quello di preservare i luoghi della memoria e del culto recuperando il messaggio del Santo in prospettiva futura" prosegue il pentastellato. "Per far questo serve preservare le strutture dai fenomeni di infiltrazioni e di umidità, e procedere al restauro dei manufatti ma anche degli affreschi della Basilica, dell’antica tipografia e del chiostro".

"Quella di oggi è una iniziativa importante a dimostrazione dell’attenzione che nutriamo verso questo antico patrimonio culturale e i misteri che custodisce" conclude. "Insegnamenti che devono essere preservati e valorizzati per il bene dell’umanità".