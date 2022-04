Il liceo classico “San Nilo” di Rossano festeggia il 150° anniversario

È stato presentato, nel corso di una conferenza-stampa, l'appuntamento per festeggiare il 150° anniversario del Liceo Classico “San Nilo” di Rossano in programma il prossimo 23 aprile. Alla conferenza-stampa, coordinata dalla professoressa Stella Pizzuti (Referente delle celebrazioni per il 150° Anniversario del San Nilo), hanno preso parte il Dirigente Scolastico, il professor Antonio Franco Pistoia, e le docenti: Stefania Rossi, Rosa Viceconte e Daniela Caruso del Liceo Artistico. Nel corso dell'incontro, alle presenza degli operatori dell'informazione del territorio, sono state presentate le diverse iniziative ed i lavori (cartoline e francobolli) realizzati dagli studenti del Liceo Artistico.

Il prossimo 23 aprile, oltre all'annullo filatelico del francobollo commemorativo, si darà vita, con inizio alle ore 09:00, ad un interessante convegno al quale prenderanno parte diverse autorità civili, militari e religiose. Ad aprire i lavori sarà Francesca Marino (Studentessa del Polo Liceale). A seguire, poi, ci saranno i saluti e gli interventi del professore Antonio Franco Pistoia (Dirigente Scolastico del Polo Liceale di Rossano), Giorgia Rossi (Rappresentante della Consulta Studentesca), Loredana Giannicola (Dirigente Tecnico USR Calabria), Flavio Stasi (Sindaco di Corigliano-Rossano), Rosaria Succurro (Presidente della Provincia di Cosenza), Roberto Occhiuto (Presidente della Regione Calabria), Mons. Maurizio Aloise (Arcivescovo della Diocesi di Rossano-Cariati). Relazioni da parte del professore Franco Filareto che si soffermerà sui lineamenti storici del Ginnasio Liceo “San Nilo”, di Rocco Schembra che relazionerà sui i giovani e gli studi classici. Nel corso dell'interessante incontro-dibattito ci saranno, tra l'altro, alcuni intermezzi musicali a cura di Antonio Bevacqua (Docente del Polo Liceale di Rossano).

Al termine del convegno, poi, saranno consegnate delle targhe di riconoscimento ai familiari di: Gaetano Toscano Mandatoriccio (Sindaco e “Padre Fondatore” della scuola), Luca De Rosis (Sindaco di Rossano dal 1884 al 1902), Antonio De Florio (Amministratore comunale dal 1939 al 1943) e Giovanni Sapia (Indimenticabile Preside del Liceo Classico “San Nilo” di Rossano). Il Dirigente Pistoia, al termine della conferenza-stampa, ha voluto ringraziare, oltre ai diversi operatori dell'informazione, i docenti, gli alunni, il personale ATA per il grande impegno per quanto riguarda l'organizzazione del 150° anniversario del Liceo Classico “San Nilo” di Rossano.