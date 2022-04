In auto con 200 chili di bianchetto: maxi-sanzione a Crucoli

Oltre 200 chili di novellame sono stati sequestrati questa mattina dagli agenti della polizia marittima della Guardia Costiera della Capitaneria di Crotone, impegnati in un controllo mirato sulla filiera della pesca e sulla salvaguardia dell'ambiente e della salute del consumatore. L'ingente quantitativo di bianchetto è stato intercettato a Crucoli, a seguito di un controllo su strada.

Fermata un'auto che procedeve verso sud e guidata da un uomo del posto, nel cofano sono state rinvenute 30 cassette contenente la famosa "nannata" di sarda, la cui pesca è vietata in quanto fortemente impattante sull'ecosistema marino e sulla stessa risorsa ittica. Il materiale è stato sequestrato e, dopo apposito controllo del Servizio Veterinario dell'Asp è stato distrutto in quanto dichiarato non idoneo al consumo umano.

Il guidatore, al termine delle formalità di rito, è stato sanzionato per 10 mila euro.