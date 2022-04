Castiglione Cosentino, Alessandro Greco nuovo segretario del Circolo PD

"Esprimiamo la nostra più viva soddisfazione per l’elezione di Alessandro Greco a Segretario del Circolo Pd di Castiglione Cosentino". Così in una nota gli esponenti del medesimo circolo.

"Alessandro Greco, laureando in Giurisprudenza, prima della votazione ha esposto all’assemblea la sua mozione rimarcando l’importanza dei Circoli nei territori e al ruolo che devono svolgere" prosegue la nota. "In tanti hanno partecipato all’assemblea, tra iscritti e simpatizzanti del Pd, e nel ringraziare il segretario uscente, Angelo De Stefano, hanno manifestato la loro fiducia nel neosegretario che a giorni nominerà il Presidente e la segreteria del Partito".

"Prima della proclamazione Greco ha rimarcato l’importanza di lavorare uniti e di essere un Partito aperto a tutte le forze sociali presenti sul territorio. L’obiettivo sarà quello di far riavvicinare i giovani alla politica attraverso il dialogo, il confronto" si legge in conclusione. "Insieme bisognerà rafforzare il rapporto con il territorio per portare un contributo concreto e recuperare anche chi è ormai deluso dalla politica".