Covid, dati in calo: poco più di 2 mila contagi e 3 vittime nelle ultime 24 ore

Prosegue la discesa dei casi di coronavirus in Calabria. L'ultimo bollettino infatti certifica 2.002 contagi a fronte di 1.328 guariti, seguito da una riduzione del numero di ricoverati (-16). Cala anche il numero dei decessi, con tre vittime nelle ultime 24 ore.



Il maggior numero di casi continua a registrarsi nella provincia di Reggio Calabria (+563), seguita da Catanzaro (+533), Cosenza (+513), Vibo Valentia (+209) e Crotone (+177), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+7). Processati 2 milioni e 797.342 tamponi (+9.492) da inizio pandemia, con un tasso di positività stabile al 21,09%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 128.023 (+563), mentre i casiattivi sono 13.170. Di questi: 13.065 in isolamento, 103 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 114.125 i guariti e 728 i decessi.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 45.204 (+533), mentre i casi attivi sono 7.243. Di questi, 7.151 in isolamento, 83 in reparto e 9 in rianimazione. Complessivamente, sono 37.693 i guariti e 268 i decessi.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 80.705 (+513), mentre i casi attivi sono 40.276. Di questi, 40.164 sono in isolamento, 108 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 39.405 guariti e 1.024 deceduti.

Nel vibonese i casi covid salgono a 36.206 (+209) mentre gli attivi sono 18.040. Di questi: 18.020 si trovano in isolamento, 20 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 18.002 i guariti e 164 i deceduti.

Nel crotonese infine i casi riscontrati salgono a 33.362 (+177) mentre 30gli attivi sono 4.456, di cui 4.441 in isolamento domiciliare e 15 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 28.695 i guariti e 211 i deceduti.