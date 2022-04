Arpacal. Potenziato il parco tecnologico del laboratorio chimico di Catanzaro

È stato potenziato il parco tecnologico del laboratorio chimico dell’Arpacal di Catanzaro. Giovedì 21 aprile alle 10:30 si terrà l’inaugurazione dei locali del laboratorio alla presenza del management dell’Arpacal, il direttore generale Domenico Pappaterra, il direttore scientifico Michelangelo Iannone, il direttore amministrativo Antonio Calli, la direttrice del dipartimento provinciale di Catanzaro Filomena Casaburi, e delle autorità civili e militari invitate all’evento. Saranno presenti la prefetta di Catanzaro, Maria Teresa Cucinotta, il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, il Presidente di Ispra ed Snpa Stefano Laporta, e il Sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo.

L’inaugurazione arriva dopo una lunga e complessa opera di ripristino dei locali e di acquisto di nuove strumentazioni, a seguito dell’incendio che tra il 31 luglio e l’1 agosto del 2019 ha distrutto gran parte della strumentazione di alta tecnologia presente e rese impraticabile per diversi mesi un’area dello stabile interessato dalle fiamme.

Il rogo, domato dai Vigili del Fuoco accorso, è stato circoscritto grazie al funzionamento del sistema di protezione attivo e passivo, come le porte tagliafuoco, la compartimentazione dei locali del laboratorio e dei sistemi di rilevamento. Alcune stanze dei locali del laboratorio, però, hanno subito gravi danni alla stabilità statica della struttura, al punto che i Vigili del Fuoco hanno effettuato specifiche operazioni di ingegneria perché le stesse tornassero alla loro completa agibilità.

Da allora, con i rallentamenti determinati dallo scoppio della pandemia Covid, il lavoro di ristrutturazione dei locali è proseguito con un unico obiettivo: ridare presto piena funzionalità al laboratorio del Dipartimento catanzarese che, nelle more della ristrutturazione, ha fatto comunque leva sul grande spirito di abnegazione dei dipendenti nonché sulla collaborazione degli altri laboratori della rete Arpacal.

Una volta conclusa l’opera di ristrutturazione e riqualificazione ingegneristica e impiantistica dei locali, la fase 2 ha interessato l’acquisto di nuova strumentazione e il revamping, ossia l’aggiornamento e potenziamento tecnologico, dei macchinari di laboratorio. L’occasione è stata propizia anche per specializzare le linee laboratoristiche di Catanzaro, come quelle dedicate specificamente al progetto SARI dell’Istituto Superiore di Sanità che ha lo scopo di mettere in evidenza l’eventuale presenza di SarsCoV2, agente patogeno della Covid-19, nelle acque che giungono ai depuratori.

Con l’inaugurazione dei nuovi locali, quindi, il laboratorio chimico, guidato dalla dirigente Domenica Ventrice, può quindi tornare alla sua piena potenzialità, anche se va sottolineato come in questo biennio sia comunque riuscito a garantire, con il massimo impegno, i carichi di lavoro assegnati ed anche mantenuto gli accreditamenti per diverse linee analitiche, acquisendone anche di nuove, a cura dell’Ente unico di accreditamento Accredia.

A margine della cerimonia, saranno anche intitolate, alla presenza dei familiari, due sale multimediali di recente allestimento nella sede centrale dell’Arpacal, alla memoria di Francesco Maria Russo, già dirigente del laboratorio chimico di Catanzaro nonché direttore del Dipartimento provinciale di Crotone, e di Domenico Curcio, tecnico chimico dipartimento Arpacal di Catanzaro.