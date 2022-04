Festività pasquali, a Crotone modifica degli orari per la raccolta dei rifiuti

Modifiche al servizio di raccolta dei rifiuti differenziati a Crotone. È quanto informa Akrea. In occasione delle festività pasquali la raccolta prevista per lunedì di Pasquetta sarà anticipata a domenica di Pasqua. Ciò in accordo con il Ccnl di settore che prevede un turno di riposo nelle giornate festive consecutive.

Gli utenti serviti dalla raccolta differenziata porta a porta e di prossimità dovranno conferire il venerdì sera organico e vetro (previsti il sabato nel calendario), mentre il sabato sera dovranno depositare il multimateriale (plastica, alluminio), normalmente raccolto il lunedì.

Akrea raccomanda di osservare sempre l’orario di conferimento dei rifiuti secondo quanto prescritto dalle ordinanze sindacali e riportato nel calendario di raccolta: dalle 20 della sera prima alle 2 del giorno di raccolta.