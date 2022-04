Crotone. Al via i lavori per la pista ciclo pedonale nel centro cittadino

Al via i lavori per la realizzazione della pista ciclo pedonale nel centro cittadino di Crotone. Sono infatti partiti in viale Regina Margherita i lavori per la realizzazione della pista che collegherà lo stesso viale con corso Mazzini. Lo comunica l’assessora ai Lavori Pubblici Rossella Parise.

L'intervento si snoda su una lunghezza complessiva di circa 1,5 chilometri e ha come finalità la messa a sistema e ricucitura dei percorsi ciclabili e ciclo pedonali esistenti, il collegamento con il centro della città, la fermata degli autobus urbani, il porto ed il lungomare cittadino e per dare risposta alla crescente domanda di mobilità alternativa, pedonale e ciclabile in costante aumento negli ultimi anni.

La larghezza della pista ciclo pedonale sarà mediamente di 2,50 metri (1,25 m pista ciclabile e 1,25 m per i pedoni) e l’intero percorso sarà dotato di impianto di illuminazione. In corrispondenza degli attraversamenti stradali la pista verrà segnalata mediante appositi dispositivi retro riflettenti (occhi di gatto) in conformità al codice della strada.