In auto con sette chili di cocaina, coppia arrestata mentre sbarca dal traghetto

Traffico di droga: con questa accusa uno straniero e una donna di origini calabresi sono stati arrestati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Messina.

Le fiamme gialle, con l’ausilio delle unità cinofile, hanno sequestrato 7 chili di cocaina nel corso di un controllo ai mezzi in transito agli imbarchi per la Sicilia.

Grazie al fiuto dei cani antidroga Ghimly ed Haidy, durante la verifica di una vettura appena sbarcata dalla costa calabra, hanno così scoperto sei panetti di cocaina, di cui due riportanti il marchio di una nota casa di moda, per un peso di sette chili, e che erano nascosti all’interno di un doppio fondo ricavato nel vano porta oggetti anteriore del veicolo.

La coppia è stata quindi arrestata in flagranza di reato per traffico di stupefacenti. L’uomo è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere, mentre la donna è stata messa ai domiciliari.

La coca, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 1,8 milioni di euro.