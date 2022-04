Parco del Pollino. Corso di formazione “acque vive” per tecnici soccorso in forra

Ventuno tecnici qualificati hanno partecipato al corso di formazione "acque vive". Il corso, che si è svolto il 9 e 10 aprile lungo il corso del fiume Lao nel Parco nazionale del Pollino, è stato organizzato dalla scuola nazionale tecnici soccorso in forra (SNaFor) del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

All’evento, cui hanno partecipato tecnici per il soccorso in forra provenienti dai servizi regionali della Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia, erano presenti due istruttori della SNaFor, Pino Antonini e Umberto Galli, e di Antonio Cardamone, Pasquale la Rocca e Raffaele Basile, istruttori regionali di soccorso in forra rispettivamente dei servizi regionali Calabria, Basilicata e Campania.

Il soccorso in forra è tra gli interventi più complessi per via degli ambienti particolarmente impervi e ostili in cui ci si trova a operare, sia per la gestione e messa in sicurezza di eventuali feriti, sia per la movimentazione delle squadre di soccorso. L’obiettivo del corso è stato quello di formare i tecnici per affrontare e lavorare al meglio in ambiente fluviale e alluvionale con portate consistenti qualora un intervento di soccorso lo richiedesse.