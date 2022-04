Festività pasquali, sindacati proclamano sciopero generale

Sciopero generale per le lavoratrici e i lavoratori del commercio e della grande distribuzione organizzata. In occasione delle festività di Pasqua e Pasquetta, del 25 aprile e del Primo Maggio le segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato lo sciopero generale del settore per l'intera giornata.

Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil della Calabria, con lo sciopero generale del commercio e della distribuzione organizzata, vogliono che “le lavoratrici e i lavoratori possano vivere le festività in pace” e per questo si augurano che “gli appelli al presidente della Regione e alle istituzioni non cadano nel vuoto”. Chiedono quindi che “la politica si assuma le proprie responsabilità in un momento particolare e difficile per le nostre vite” e chiedono “un gesto, un segno di rispetto”.

Lo sciopero è stato proclamato a seguito della richiesta alle istituzioni di ordinare “la chiusura delle attività commerciali nei festivi”, ecco perché i sindacati hanno risposto “con lo sciopero come strumento di lotta e di difesa delle dignità delle lavoratrici e dei lavoratori”.