Corigliano Rossano, grande partecipazione al concerto della Passione

Tanta partecipazione al concerto con “Musiche della Passione” a Maria santissima Addolorata con l'esibizione, nella Chiesa di San Bernardino in Rossano centro, del complesso bandistico “Nicola Gorgoglione” di Pietrapaola diretto da Franco Arcangelo.

Il complesso bandistico, per l'occasione, ha eseguito una serie di brani musicali che hanno emozionato il numeroso pubblico. In chiesa, tra l'altro, erano presenti, oltre a tanti fedeli ed appassionati di musica religiosa, il padre arcivescovo della diocesi di Rossano-Cariati, monsignor Maurizio Aloise, il Vescovo emerito della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Luigi Renzo, don Pino Straface (Vicario Generale della diocesi di Rossano-Cariati), don Pietro Madeo (Parroco della Cattedrale e della Chiesa di San Bernardino), l'intero direttivo della Confraternita dell'Addolorata e l'assessora provinciale Adele Olivo.

Questi i brani: “Inno all'Addolorata” (Anonimo); “O Fieru Flagelli” (di S.A. De Liguori); “A mia Madre” (di F. Buzzachino); “Ti saluto o Croce Santa (di P. Damilano); “L'Addolorata” (di S.A. De Liguori); “Tristezze” (di G. Lacerenza). Straordinaria l'esibizione del Complesso Bandistico, ma anche del Soprano Marilù Brunetti. Ospite d'onore Raffaele Iacono della banda musicale dell'Arma dei Carabinieri di Roma. La serata è stata presentata, egregiamente, da Elisabetta Salatino. Letture e meditazioni sulle sette parole di Gesù in Croce, invece, sono state interpretate da Luigi Zangaro.

L'evento musicale è stato patrocinato dalla Diocesi di Rossano-Cariati, dall'amministrazione comunale di Corigliano-Rossano, dalla Pro Loco “La Bizantina”, dalla Confederazione delle Confraternite Diocesi d'Italia e dalla Confraternita dell'Addolorata. Il Priore della Confraternita dell'Addolorata Umberto Corrado, al termine del concerto, ha preso la parola in cui ha dichiarato: “A conclusione della II edizione del Concerto Musica della Passione, a due anni dalla pandemia da Covid-19, ringraziamo il Signore per avercelo concesso. La prima edizione, nel 2019, ha visto protagonista la stessa Banda, lo stesso Soprano e lo stesso direttore, con orgoglio possiamo dire, che anche a casa nostra abbiamo grandi talenti. Il mio intervento vuole essere un indirizzo di saluto, vorrei ringraziare, innanzitutto, monsignor Maurizio Aloise, nostro Padre e Pastore, che, come già detto, ha permesso l’esecuzione del concerto nella Chiesa di S. Bernardino. Ma la ringraziamo soprattutto per la sua presenza e per la vicinanza che lei nutre nei confronti dei figli che questa chiesa gli ha affidato”.

“Un grazie al Vicario Generale don Pino Straface, al nostro Assistente Spirituale e parroco della Cattedrale don Pietro Madeo, per la disponibilità e la fiducia, grazie a tutti i presbiteri presenti stasera, autorità civili e militari. Ma soprattutto grazie a voi popolo Santo di Dio. Il mio ringraziamento personale e di tutti i confratelli va a colui che si è preso l’impegno di organizzare questo concerto, standomi accanto: Giuseppe Calarota. Una regia attenta e scrupolosa curata nei minimi dettagli, con competenza e dedizione. Tutto ciò che è stato fatto ha avuto il solo scopo di lodare il Signore, la nostra Madre Addolorata e la Chiesa. Un ringraziamento particolare anche al confratello lettore Luigi Zangaro per la voce prestata e per le meditazioni, ma anche alla bravissima presentatrice Elisabetta Salatino. Grazie, dal profondo del cuore, per la splendida esecuzione alla Banda “Nicola Gorgoglione” Città di Pietrapaola, al Franco Arcangelo, al suo capobanda Luigi Gorgoglione e a tutti i maestri musicisti”.

“Davvero complimenti. Al soprano, Marilù Brunetti per la sua immediata disponibilità. Ne siamo davvero onorati averti avuto qui con noi e di averci deliziato con la tua voce. È stato emozionante sentire quei brani tradizionali che solitamente cantiamo durante la Via Crucis, suonati dalla Banda e dalla tua voce sublime. Grazie davvero. Un grazie particolare va all’ospite d’onore, il Luogotenente Raffaele Iacono della Banda centrale dei Carabinieri di Roma. Ringrazio l’Arcidiocesi di Rossano-Cariati, la Cattedrale di Rossano, il Comune di Corigliano Rossano, la Pro Loco di Rossano, la Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia per il Patrocinio e a tutti gli sponsor. Ringrazio voi tutti, cari confratelli. per aver creduto a questo evento, di essere presenti e che vi siete prodigati alla buona riuscita di questa manifestazione”.

“A conclusione di questi ringraziamenti, vogliamo consegnare un piccolo riconoscimento a Raffaele Iacono, da parte di Giuseppe Calarota, e un piccolo omaggio floreale alle due star della serata: a Marilù Brunetti e alla presentatrice Elisabetta Salatino. Grazie per la pazienza e grazie a voi per la vostra presenza. Buona Settimana Santa di Pasqua a tutti.” Messaggio, quello del Priore Umberto Corrado, apprezzato da quanti hanno preso parte all'evento.

Prossimo appuntamento è per venerdì Santo con la Via Crucis Vivente dell'Addolorata, alle 5, e per la Processione dei Misteri, alle 18:30, con l'uscita delle statue, le quali rappresentano la Passione di Gesù, in giro per le vie principali del centro storico di Rossano. La Processione dei Misteri, per l'occasione, sarà accompagnata dalla Banda Musicale “Nicola Gorgoglione” di Pietrapaola.