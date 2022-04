Gioco illegale, nel Vibonese sequestrati tre apparecchi

Tre apparecchi illegali sono stati sequestrati nel Vibonese. È successo nell’ambito dei controlli effettuati dalle Fiamme gialle per contrastare il gioco illegale. Così i finanzieri, nel corso del controllo in un circolo, hanno trovato tre apparecchi senza autorizzazione e non collegati alla rete statale della raccolta di gioco, e per questo sono stati sequestrati.

Nel corso delle attività, svolte su tutto il territorio nazionale, i finanzieri hanno controllato mille esercizi commerciali, riscontrando circa 250 violazioni amministrative e penali e sequestrando quasi 100 apparecchi manomessi o non collegati alla rete telematica. Questi ultimi sono stati rinvenuti, in taluni casi, all’interno di punti di gioco completamente abusivi, anche dediti alla raccolta delle scommesse.

Le fiamme gialle hanno inoltre controllato il corretto adempimento delle disposizioni antiriciclaggio da parte dei distributori e degli esercenti di gioco, identificando 142 persone e controllando oltre 20 mila operazioni su cui sono in corso i necessari approfondimenti.