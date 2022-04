Calcio. Vittoria per la rappresentativa Under 17 del CR Calabria

Vittoria per la rappresentativa Under 17 del CR Calabria nell’amichevole contro la rappresentativa Lnd under 17 (area sud). Il centro tecnico federale di Catanzaro ha infatti ospitato la partita terminata 3 a 2 favore della selezione calabrese in gol dopo venti secondi dal fischio d'inizio con Franzò che ha capitalizzato al meglio il primo pallone della gara.

della rappresentativa U17 LND al quarto minuto con Trillo, che ha approfittato di una incomprensione difensiva per appoggiare in rete con l'aiuto del palo. Primo tempo giocato a viso aperto e concluso in perfetta parità. La ripresa ha visto scendere in campo due squadre completamente rivoluzionate, con Sanfratello che ha chiesto ed ottenuto di poter visionare Alampi e Porro nella propria squadra.

Soddisfazione per i due giovani che hanno ben figurato al punto di entrare nel taccuino degli osservatori della Rappresentativa. La Rappresentativa del C.R. Calabria è andata in rete in altre due occasioni, prima con Carbone, poi con un bellissima rovesciata di Rechichi. Allo scadere, Buoncore mette a referto il gol del definitivo 3-2.

A margine della gara mister Roberto Mantuano, tecnico del formazione del C.R. Calabria, si è espresso positivamente: "Abbiamo disputato una buona gara, i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano, si sono messi a disposizione ed hanno mostrato tutte le loro qualità. Ringrazio tutti i miei collaboratori per il lavoro svolto durante la stagione, abbiamo visto più di 150 gare, di tutte le categorie, per cercare di scegliere i ragazzi meritevoli di far parte di questa selezione ed abbiamo provato a dare il giusto merito e la giusta visibilità a tutte le società della nostra regione".

Soddisfatto anche mister Calogero Sanfratello, tecnico della Rappresentativa LND: "Sono contento dell'accoglienza ricevuta, come sempre in Calabria ci sentiamo meglio che a casa. Sotto il punto di vista tecnico, i ragazzi convocati si sono impegnati al massimo. Abbiamo deciso di fare questa amichevole per mettere un po' di agonismo nelle gambe ed abbiamo individuato quei due, tre profili che possono essere utili alla causa. Ringrazio il presidente Mirarchi e tutto il Comitato Regionale Calabria per la grande ospitalità".

TABELLINO

Under 17 C.R. Calabria-Rappresentativa U17 Lnd 3-2 (pt 1-1)

Marcatori: 1' pt Franzo (CRC), 4' pt Trillo (LND), 26' st Carbone (CRC), 38' st Rechichi (CRC), 45' st Buoncore (LND).