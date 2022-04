Covid in Calabria, in 24 ore 10 morti e 2.869 nuovi casi

Sono dieci i decessi registrati in Calabria nel bollettino di oggi, di cui quattro nel Cosentino, tre nel Catanzarese, due nel Reggino e uno nel Crotonese. Mentre i nuovi casi sono 2.869 scoperti grazie ai 13.393 test effettuati. Un aumento rispetto a ieri quando i positivi sono stati 1.431 (LEGGI).



È la provincia di Reggio Calabria a registrare più casi con i suoi 894 nuovi positivi, seguono Catanzaro (+716), Cosenza (+712), Vibo Valentia (+282), Crotone (+259).

Da febbraio 2020 i casi totali di Sars-CoV-2 sono stati 323.743, mentre i decessi sono stati 2.405. I guariti di oggi sono 1.868, per un totale di 238.275 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 83.063 (+991).

Diminuiscono i ricoveri nei reparti ordinari, dove al momento si trovano 343 persone (-7), mentre in terapia intensiva sono ricoverati 17 pazienti. In isolamento domiciliare si trovano in 82.703 (+998).

DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i casi di oggi sono 894, per un totale di 127.460. Attualmente i casi attivi sono 13.060, di cui 111 in reparto (-3); 3 in terapia intensiva (+1); 12.946 in isolamento domiciliare (+344). I casi chiusi sono 114.400, di cui 113.672 guariti (+550); 728 decessi (+2).

Nel Cosentino il bollettino registra 80.192 casi totali, mentre oggi sono 712. Attualmente i casi attivi sono 39.946, di cui 111 in reparto (-5); 4 in terapia intensiva (-1); 39.831 in isolamento domiciliare (+554). I casi chiusi sono 40.246, di cui 39.223 guariti (+160); 1.023 decessi (+4). L'Asp di Cosenza comunica che dei 716 nuovi positivi 4 sono fuori regione. Inoltre, specifica che "oggi si registrano 718 nuovi casi. Il numero complessivo dei casi è incrementato di 716 unità e non di 718 in quanto 1 paziente è stato trasferito dal P.S. AOCS all’AOMD di Catanzaro e 1 caso è stato eliminato perché risultato doppio".

Nel Catanzarese da febbraio 2020 si sono ammalati in 44.671, mentre oggi in 716. Attualmente i casi attivi 7.240, di cui 85 in reparto (+1); 10 in terapia intensiva; 7.145 in isolamento domiciliare (-55). I casi chiusi sono 37.431, di cui 37.163 guariti (+767); 268 deceduti (+3). L'Asp di Catanzaro comunica che dei 718 nuovi positivi due sono fuori regione.

Nel Crotonese i positivi di oggi sono 259, mentre il totale si attesta a quota 33.185. Attualmente i casi attivi sono 4.420, di cui 17 in reparto; 0 in terapia intensiva; 4.403 in isolamento domiciliare (-16). I casi chiusi sono 28.765, di cui 28.555 guariti (+274); 210 deceduti (+1).

Nel Vibonese il totale dei casi si attesta a quota 35.997, mentre oggi sono 282. Attualmente i casi attivi sono 17.854, di cui 19 in reparto; 0 in terapia intensiva; 17.835 in isolamento domiciliare (+167). I casi chiusi sono 18.143, di cui 17.980 guariti (+115); 163 deceduti.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi si registrano sei nuovi casi, per un totale di 2.238. Gli attuali positivi sono in tutto 543 (+4), di cui 0 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 543 (+4) in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.682 (+2); i decessi 13.