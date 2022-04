Mendicino. Francesca Reda eletta segretaria del circolo cittadino Pd

È Francesca Reda la neo segretaria del circolo cittadino di Mendicino del Partito democratico. È successo nel corso del congresso che si è svolto nella sala ricevimenti Pagliaro, a contrada Pasquali.

Il Congresso è stato aperto dall’introduzione del segretario uscente Alfio Filice che, dopo aver tirato le somme del lavoro fatto in questi anni e dopo aver comunicato la propria indisponibilità a candidarsi nuovamente a segretario, si è detto soddisfatto per essere arrivati, come Circolo, ad una candidatura unitaria e condivisa da tutti i democratici di Mendicino.

I lavori sono stati coordinati da Francesco Gervasi che ha presentato all’assemblea la candidatura di Francesca Reda e la lista contenente i candidati al direttivo. Sia Alfio Filice che Francesco Gervasi hanno espresso la propria soddisfazione per la candidatura di Francesca Reda, persona capace, spinta da determinazione e passione e dunque il miglior profilo per rappresentare i democratici del più importante centro delle Serre Cosentine.

Prima della proclamazione, Reda ha letto all'assemblea la sua mozione. Il documento politico ha rimarcato, a più riprese, l'importanza dei Circoli nelle realtà locali, il ruolo di aggregazione sociale cui essi devono assolvere. Ha poi ribadito l'importanza del Pd, unico partito in grado di cogliere le tensioni e le disuguaglianze sociali e anche l'unico che ha la cultura e la tradizione per porvi rimedio. Questo sarà possibile se il Pd diventerà un partito davvero plurale, dove le diverse anime che lo caratterizzano rappresentino una ricchezza. Basta correnti interne contrapposte, il Pd deve essere uno, perché quando si è uniti si vincono le battaglie e si conquista la guida degli enti locali. Quando invece si è divisi, si lascia spazio alla destra.

Durante i lavori congressuali, si sono registrati diversi interventi da parte degli iscritti presenti. Si è poi proceduto a presentare i candidati del direttivo. Una squadra di donne e uomini, di elevato spessore professionale e umano. Questi i nomi: Giovanni Belcastro, Emilio Ferraro, Veronica Caputo, Alfonso Reda, Alessandra Petramala, Carmela Greco, Luciana De Benedittis, Gregorio Santoro e Anna Nigro. L'elezione della nuova segretaria e del direttivo è quindi avvenuta per acclamazione.