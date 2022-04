Carceri: visita dell’Aiga nella casa circondariale di Arghillà

Sono 19 le carceri italiane che l’Associazione italiana giovani avvocati intende visitare contemporaneamente domani, mercoledì 13 aprile. Dalle 10.30 alle 13 i delegati entreranno contemporaneamente in 19 carceri italiane, da Nord a Sud.

La visita in Calabria verrà effettuata nel carcere di Arghillà, Reggio Calabria da parte di Beatrice Magno della sezione Aiga di Lamézia Terme, Michele Sergi della sezione di Reggio Calabria e Franco Zappia della sezione di Locri, i quali prenderanno visione della situazione del carcere, dei detenuti e del personale, e si occuperanno di segnalare le eventuali problematiche che riscontreranno.

Contemporaneamente i delegati visiteranno le carceri Pescara, Melfi, Reggio Calabria Arghillà, Santa Maria Capua Vetere, Bologna, Udine, Regina Coli - Roma, Cassino, Casa Circondariale femminile Pontedecimo Genova, Milano Bollate, Ancona, Campobasso, Torino, Bolzano, Spoleto, Venezia, Barcellona Pozzo di Gotto, Palermo e Foggia.

"Abbiamo avuto l'opportunità di accedere contemporaneamente in tutte le regioni d'Italia all'interno degli istituti penitenziari" dichiara il presidente Aiga, Francesco Paolo Perchinunno "L’Onac è il primo osservatorio a vantare 130 sedi in tutto il territorio nazionale, questa è la nostra peculiarità ed il nostro punto di forza in quanto ci permetterà di garantire una reale e concreta mappatura di tutti gli istituti penitenziari. Il nostro obiettivo - continua Perchinunno - è quello di sensibilizzare opinione pubblica e legislatore sull'importanza per il nostro Paese di avviare un serio dibattito sulla riforma dell'ordinamento penitenziario, per dare effettività al principio costituzione di rieducazione della pena, per la dignità di detenuti e del personale di polizia penitenziaria e per la sicurezza del nostro Paese”.