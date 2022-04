Turismo. Alla Bit di Milano anche il Comune di Mormanno

Il padiglione Calabria della Borsa Internazionale del Turismo ha ospitato uno stand del Comune di Mormanno.

“L'Italia riparte dal turismo e con essa anche Mormanno che punta sempre più a diventare luogo di attrazione dei viaggiatori in cerca di esperienza, buon cibo, cultura, tradizione e natura”. Così l'Amministrazione Comunale di Mormanno ha scelto di stare al fianco della Pro Loco, delle due agenzie di incoming "Travel city work - Consorzio Sud Grand Tour" e "Calabria Travel" ed altri operatori turistici affiliati a consorzi del territorio del Pollino, presenti a Milano nella fiera del turismo più importante al mondo.

Il vice sindaco, Paolo Pappaterra, ha scelto di essere al fianco degli imprenditori locali e del personale della Pro Loco che stanno profondendo tanto lavoro per raccontare ai buyers e gli operatori di settore le capacità attrattivo - esperienziali del borgo, proprio con la volontà di fare sistema tra pubblico e privato e rilanciare una azione coordinata di marketing territoriale che guardi ai tanti turismi che rappresentano segmenti importanti dell'economia sostenibile legata ai luoghi.

La Bit è stata anche l'occasione, per il Comune di Mormanno, di presentare al pubblico di operatori la recente guida turistica comunale: un'opera editoriale completa e capace di narrare ai turisti la variegata offerta complessiva che offre il borgo.

Nel corso dell'evento fieristico la Regione Calabria ha anche presentato a Milano il Volume “MID Marcatori Identitari Distintivi - Manuale Strategico per lo Sviluppo dei Turismi in Calabria” utile a raccontare le tante potenzialità inespresse della meravigliosa terra calabrese. Nel volume è stato inserito anche il Faro di Mormanno, uno degli elementi identitari della comunità, che «può e deve diventare anche un momento esperienziale da offrire a coloro che sceglieranno la nostra cittadina per le loro vacanze».

La presentazione del volume ha visto la partecipazione dell'assessore Regionale al Turismo della Regione Calabria, Fausto Orsomarso, del Consigliere dell’ENIT, Sandro Pappalardo, e del presidente del Parco nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra.