Cosenza avrà l’Ospedale di Comunità: previsti fino a 40 posti letto

“Cosenza avrà non solo la Casa di Comunità e la Centrale operativa territoriale (COT) – come già previsto nel Dca 15/2022 - ma a queste strutture sanitarie oggi si aggiunge anche l’Ospedale di Comunità che nascerà nel Centro storico”. Ad annunciarlo sono il sindaco di Cosenza Franz Caruso e il presidente del Consiglio comunale di Cosenza Giuseppe Mazzuca.

Una decisione presa a seguito delle interlocuzioni avute con il commissario ad acta alla Sanità Roberto Occhiuto.

“Premiata la sinergia istituzionale tra il Comune e la Regione che ha permesso in tempi brevi di programmare gli interventi previsti con le risorse del Pnrr. Questi importanti presidi – sottolinea il presidente del Consiglio comunale di Cosenza - permetteranno di colmare i ritardi sanitari di questi anni.

La pandemia e i suoi effetti hanno dimostrato che serve una profonda riorganizzazione sanitaria, aver ridotto i posti letto senza creare presidi di supporto o non aver sviluppato una sanità territoriale più vicina al cittadino ha finito per peggiorare i Livelli essenziali di assistenza, allungare le liste di attesa senza dare le giuste cure alle persone.

L’ospedale di Comunità – aggiunge Mazzuca - servirà per ricoveri brevi e per pazienti a bassa intensità di cura che non possono essere gestiti a domicilio. Sarà una struttura a gestione prevalentemente infermieristica che prevede da un minimo di 20 a un massimo di 40 posti letto”.