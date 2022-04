Reggio risponde alla grande al Plastic Free: raccolti 160 sacchi di rifiuti abbandonati

Prima e dopo

80 sacchi di plastica e 80 di indifferenziato, oltre che svariati sacchi di vetro e ingombranti: è il bilancio da record registrato da Plastic Free a Reggio Calabria al termine dell’evento di Clean Up di domenica 10 aprile.

Quasi 300 gli appuntamenti in tutta Italia che hanno visto i volontari in maglia blu impegnarsi in una grandissima e concreta azione di sensibilizzazione e pulizia dell’ambiente in questo secondo weekend di aprile.

L’ultima edizione dell’evento nazionale, organizzata il 26 settembre 2021, aveva registrato 271 appuntamenti e 243.721 kg di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente. Quest’anno, nelle giornate del 9 e 10 aprile, sono stati rimossi 293.725kg di plastica e rifiuti durante i 281 appuntamenti realizzati nelle varie città italiane.

Reggio, con i suoi 60 volontari, ha confermato una giornata da record grazie anche alla collaborazione con l’associazione reggina Differenziamoci Differenziando, Teknoservice e al supporto di RadioTouring e SudUp che hanno scelto di sostenere la causa dell’organizzazione.

Il lavoro dei referenti locali, Davide Arillotta, Serena Pensabene, Ludovica Monteleone e Beatrice Romeo, ha riunito grandi e piccini che, con grande entusiasmo e partecipazione, hanno ridato dignità e decoro alla spiaggia di Gallico Marina che è ora più che mai pronta ad accogliere la bella stagione.

L’associazione in blu non si fermerà dopo questo importante evento, gli appuntamenti di raccolta, infatti, continueranno nei prossimi mesi. Per restare sempre informati sulle novità si consiglia di registrarsi alla piattaforma www.plasticfreeonlus.it dove verranno pubblicizzati i prossimi eventi.