Emergenza viabilità a Cosenza: Casapound denuncia la passività degli amministratori

“Cambiano le amministrazioni, ma i crateri restano”, è questo il contenuto dello striscione affisso dai militanti di CasaPound per denunciare “l’ennesima promessa da campagna elettorale disattesa”.

“Le promesse e le rassicurazioni per placare il nervosismo dei cittadini a proposito delle condizioni raccapriccianti in cui versano le strade locali non si sprecano e nel frattempo, in preda all’incuria, le stesse assumono le sfumature di un circuito automobilistico su sterrato. - afferma CasaPound Italia- Vi è un’evidente discrepanza tra le priorità degli amministratori e le medesime della popolazione. Non dovremmo essere qui a sottolineare delle ovvietà, ma i disagi segnalati dai cosentini stanno aumentando progressivamente. Esortiamo dunque ad interventi tempestivi e, soprattutto, efficienti affinché si possa andare oltre ed orientare l’impegno politico verso questioni di maggiore rilevanza per le ambizioni del territorio”.