‘Ndrangheta: condannati oltre 200 anni di carcere ai Piscopisani

In un’affollata aula del tribunale di Vibo Valentia sono state condannate nel pomeriggio di oggi – a un totale di oltre 200 anni di carcere - 20 persone ritenute affiliate al clan di ‘ndrangheta dei Piscopisani, attivo nella frazione “Piscopio” del capoluogo.

Il dispositivo della sentenza è stato letto dalla presidente del collegio giudicante, Tiziana Macrì, che si è inoltre pronunciata con l’assoluzione per altre 13 persone.

La sentenza arriva a poco più di un anno dall’inizio del processo scaturito dall’indagine “Rimpiazzo”. Lo scorso 16 marzo la Dda di Catanzaro, rappresentata in aula dal pm Andrea Mancuso, aveva chiesto 32 condanne e una sola assoluzione.(QUI)

LE CONDANNE

In particolare, sono stati condannati: Battaglia Rosario a 28 anni (chiesti 30 anni di reclusione); Pannace Nazzareno a 13 anni e 5 mesi (chiesti 17 anni); Popillo Francesco a 13 anni e 6 mesi (chiesti 17 anni); Romano Francesco: 13 anni e 5 mesi (chiesti 17 anni); Sorrentino Pierluigi a 13 anni e 4 mesi (chiesti 17 anni); Brogna Giuseppe a 10 anni (chiesti 12 anni); Colace Nazzareno a 8 anni (chiesti 11 anni); D’Angelo Domenico a 10 anni (chiesti 12 anni); D’Angelo Giuseppe a 10 anni e 4 mesi (chiesti 15 anni); David Angelo a 10 anni (chiesti 16 anni); Farfaglia Stefano a 10 anni (chiesti 13 anni e 6 mesi); Felice Francescoa 13 anni e 8 mesi (chiesti 19 anni); Fortuna Ippolito Andrea a 8 anni (chiesti 9 anni); La Bella Benito a 13 anni e 11 mesi (chiesti 20 anni e 6 mesi); Galati Nazzareno a 13 anni e 11 mesi (chiesti 22 anni e 6 mesi); Galati Salvatore Giuseppe a 12 anni (chiesti 16 anni); Lo Giudice Giuseppe a 6 anni (chiesti 5 anni e 4 mesi); Mancuso Pantaleone alias “Scarpuni” a 8 anni (chiesti 12 anni); Mazzeo Michele Silvano: 8 anni e 2 mesi (chiesti 12 anni); Staropoli Michele Rinaldo a 9 anni e 6 mesi (chiesti 10 anni).

LE ASSOLUZIONI

Sono invece stati assolti: Nicola Barba (chiesti 8 anni); Fortuna Maria Concetta Immacolata (chiesti 11 anni); Fortuna Michele classe ’85 (chiesti 10 anni e 10 mesi); Mariano Natoli (chiesta l’assoluzione); Lo Schiavo Tommaso (chiesti 4 anni); Prestanicola Simone (chiesti 3 anni); Tassone Francesco (chiesti 16 anni); Tavella Annarita (chiesti 2 anni); Tavella Gianluca Rosario (chiesti 8 anni); Vacatello Leonardo (chiesti 9 anni e 6 mesi); Zuliani Luigi Francesco (chiesti 6 anni).

Tutti per “non aver commesso il fatto” con eccezione di Mariano Natoli per il quale “il fatto non sussiste” e Simone Prestanicola perchè “il fatto non costituisce reato”. Infine Mantella Raffaella (chiesti 2 anni) e Tinelli Giovanni (chiesti 3 anni) sono stati assolti per intervenuta prescrizione.