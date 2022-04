Il Covid continua a far paura: in 24 ore 13 morti. In calo i contagi (+1.431)

Il Covid continua a seminare morte in Calabria. Questa nuova settimana di aprile inizia infatti con un nuovo picco di decessi –13 vittime in sole 24 ore – e al contempo si registra ancora un calo dei nuovi positivi, ossia 1.431. Un numero dovuto anche all'oramai consueto calo del lunedì, che vede "solo" 6.627 tamponi processati.

Per quanto riguarda la diffusione, il maggior numero di casi si registra in provincia di Cosenza (+404), seguita da quella di Reggio Calabria (+364), e poi Crotone (+222) e Catanzaro (+212), Vibo Valentia (+213), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+7).

Ad oggi nella nostra regione si sono contagiate 320.874 persone. Gli attuali positivi sono invece 82.072 (+441) mentre i guariti nelle ultime ore sono 997, per un totale di 236.407 persone uscite dall’incubo.

Sul fronte dei ricoveri nei reparti Covid della regione la situazione non migliora. Attualmente sono 350 i malati ricoverati e oggi si registrano 3 ricoveri a Reggio, 4 a Cosenza e uno a Catanzaro, nonché una dimissioni a Crotone. In terapia intensiva sono invece 17 (-3) i posti letto occupati. In 81.705 (+437) stanno curando la malattia a casa propria.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi al Coronavirus salgono 126.566 (+364) mentre i casi attivi sono 12.718. Di questi: 12.602 in isolamento, 114 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 113.122 i guariti e 726 i morti (+1).

Nel Catanzarese i contagi accertati finora sono 43.955 (+221), mentre i casi attivi sono 7.294. Di questi, 7.200 in isolamento, 84 in reparto e 10 in rianimazione. Complessivamente, sono 36.396i guariti e 265 decessi (+1).

Nel Cosentino, invece, i positivi riscontrati raggiungono quota 79.480 (+404), mentre i casi attivi sono 39.398. Di questi, 39.277 sono in isolamento, 116 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 39.063 guariti e 1.019 deceduti (+10).

L'ASP di Cosenza comunica “411 nuovi soggetti positivi di cui 7 fuori regione. Inoltre specifica che "Oggi si registrano 410 nuovi casi. Il numero complessivo dei casi è incrementato di 411 unità e non di 410 in quanto è stato registrato il decesso di un paziente ricoverato in T.I. AOPC ed in precedenza in carico all'Asp di Catanzaro; Dei 10 decessi comunicati oggi, 1 è avvenuto in T.I. AOPC 1 in T.I. AOCS , 4 in altri reparti AOCS e 4 sono avvenuti a domicilio, rispettivamente il 21/02/2022, l'08/03/2022, l'08/04/2022 ed il 09/04/2022.”

Nel Crotonese i casi riscontrati salgono a 32.926 (+222), mentre gli attivi sono 4.436, di cui 4.419 in isolamento domiciliare e 17 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 28.281 i guariti e 209 i deceduti (+1).

Nel Vibonese, il computo totale è di 35.715 (+213) e gli attivi sono 17.687. Di questi: 17.668 si trovano in isolamento, 19 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 17.865 i guariti e 163 i deceduti.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi si registrano 7 positivi. Il totale dei casi è di 2.232 casi. Gli attuali positivi sono 539 (+3), tutti in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.680 (+4) e i decessi 13.