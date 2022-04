Anas e Plastic Free insieme contro l’abbandono dei rifiuti in strada

Ieri, domenica 10 aprile, si è svolta la giornata nazionale dedicata alla pulizia di strade ed aree pubbliche. Evento che ha trovato spazio anche in Calabria, con le squadre Anas in collaborazione con l'associazione Plastic Free e alcuni studenti del Liceo Scientifico Giuseppe Berto cje sono state impegnate nella pulizia di rifiuti abbandonati sulla Strada Statale 18 'Tirrena Inferiore', a Vibo Valentia.

Un’occasione per porre l’attenzione sul grave fenomeno, particolarmente diffuso sull’intero territorio nazionale, dell’abbandono illegale dei rifiuti e di plastica sulle strade e in particolare sulle piazzole di emergenza. Durante la giornata, sulla statale 18 sono stati raccolti 100 chili di vetro, 20 sacchi di indifferenziata e 15 chili di plastica. La formazione di vere e proprie discariche a cielo aperto rappresentano non solo il degrado per la sede stradale e le aree circostanti, ma anche un serio pericolo per la sicurezza della circolazione veicolare.