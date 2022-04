Rigassificatori, Saccomanno (Lega): “Bene richieste di adesione da parte di Occhiuto”

Giacomo Francesco Saccomanno

"Il deciso intervento della Lega sulla necessità che ci siano delle decisioni immediate sull’energia e, in particolare, sulla indispensabile esigenza di ripartire in Calabria con la realizzazione del rigassificatore, è stato ripreso dal Presidente Occhiuto in occasione degli Stati generali di Forza Italia. Un intervento forte che dimostra di come la politica non possa che partire dagli investimenti produttivi e dalla necessità di guardare al futuro ed individuare le migliori strade percorribili per consentire una crescita sociale, economica ed occupazionale". Così in una nota il commissario regionale della Lega Giacomo Francesco Saccomanno.



"Oggi, dopo quello che sta succedendo in Ucraina e dopo gli aumenti inverosimili dell’energia, l’Italia non può voltarsi indietro ed accettare vecchie spinte ideologiche che hanno portato il Paese, per le evidenti erroneità di tali scelte passate, ad essere ora succube di altre Nazioni" prosegue l'esponente del carroccio. "Bisogna, pertanto, ripartire con oltre trent’anni di ritardo, ma con la consapevolezza che, per il bene del Paese e delle comunità, l’interesse preminente è quello di rendere totalmente autonoma ed indipendente la nazione nel sistema energetico che condiziona e condizionerebbe, diversamente, in modo molto pesante le famiglie, le imprese e la stessa vita normale degli italiani".

"Ecco, perché, con rinnovata sinergia tra le forze politiche, è indispensabile pensare al presente e, maggiormente, al futuro e chiedere scelte immediate e non più rinviabili" conclude. "La Lega farà di tutto per accelerare questo percorso, già in fase più che avanzata, e chiederà ai propri ministri e rappresentanti nel Governo, con altrettanta forza, che si corra, non essendo più il tempo delle passeggiate".