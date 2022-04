Due donne sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto all’altezza di Comerconi, a pochi chilometri da Nicotera. Si tratta di due sorelle 45enni, Z.C. ed G.Z., che viaggiavano a bordo di un’utilitari.

Per cause ancora da chiarire, l’auto è uscita di strada per poi finire in un burrone. Le malcapitate sono state estratte dall’auto e poi affidate ai sanitari del 118 per il successivo trasporto in ospedale.