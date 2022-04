Serie B. Ascoli-Reggina 2-0: amaranto ancora ko, addio al sogno playoff

(Foto: Reggina 1914)

Seconda sconfitta consecutiva per la formazione di Stellone, con un netto 2-0 che sancisce in maniera definitiva l'abbandono del sogno playoff. Entrambe le reti bianconere nella ripresa, con Caligara e Bidaoui, gli amaranto colpiscono due pali.





di G.S.M.

Come annunciato alla vigilia, Stellone ha optato per un corposo turnover, tornano Turati, Hetemaj, Giraudo, Bellomo e Montalto, assieme ad Aya e Stavropoulos. I padroni di casa si schierano con il 4-3-1-2 con Buchel e Caligara a centrocampo, l'ex amaranto Ricci sulla trequarti a supporto di Dionisi e Bidaoui.

Il primo tempo inizia con l'Ascoli in avanti, al 2' Ricci avanza da metà campo ma non si intende con Dionisi e l'azione sfuma. L'Ascoli prova da subito a fare la partita, mentre la Reggina si chiude in difesa aspettando il momento giusto per ripartire in contropiede. All'11', un tiro-cross di Giraudo per poco non beffa Leali, che devia in angolo.

Due minuti dopo, Ménez falcia Salvi e viene ammonito, il francese era diffidato e salterà la prossima partita contro il Lecce. Al 21', ci prova Buchel con un tiro da fuori area, Turati blocca facilmente a terra. Un minuto dopo, Folorunsho scende sulla fascia destra e salta Bellusci, ma viene chiuso in angolo.

Sugli sviluppi del corner, Folorunsho devia di testa colpendo il palo. Al 24', Dionisi prova a sfuggire a Stavropoulos, il greco lo ferma fallosamente e viene ammonito, anche lui salterà la partita contro il Lecce. Al 25', da un corner la palla arriva a Caligara che batte di sinistro, palla di poco a lato.

Al 33' ci prova Dionisi da fuori, ma la palla finisce ampiamente a lato. La partita va avanti con parecchi errori da entrambe le parti, il gioco è molto spezzettato e volano i cartellini gialli. Al 44' Folorunsho perde palla a centrocampo, la raccoglie Bidaoui che prova a crossare in area, Dionisi devia alto sopra la traversa.

Nel recupero del primo tempo l'Ascoli si rende pericoloso al 48' con un sinistro di Bidaoui respinto da Turati, sulla cui respinta Bellomo anticipa Salvi. Dal corner successivo, Turati esce a vuoto e Botteghin devia di testa sul fondo. Il primo tempo si chiude sul risultato di 0-0.

Nell'intervallo, l'Ascoli sostituisce Collocolo con Saric. Il secondo tempo inizia con l'Ascoli ancora in avanti, al 46' Bidaoui conclude da fuori, palla bloccata da Turati. Al 55' l'Ascoli passa in vantaggio: Caligara riceve palla e arrivato al limite dell'area calcia di sinistro a incrociare e batte Turati.

Al 57', scambio Saric-Ricci sulla destra, cross in area dove Folorunsho chiude in angolo. Al 60' triplo cambio per la Reggina, in campo Rivas, Kupisz e Lombardi al posto di Montalto, Bellomo e Giraudo, mentre al 61' l'Ascoli sostituisce Ricci con Maistro. Al 63', Maistro semina il panico in area amaranto, palla per Buchel che tira in porta, Turati salva il risultato.

Due minuti dopo, l'Ascoli raddoppia: l'azione parte ancora da Maistro che porta a spasso la difesa amaranto e serve Bidaoui, che raccoglie e fredda ancora Turati con un preciso destro dall'interno dell'area.

Al 73', l'Ascoli ha la palla del 3-0, ancora Maistro sulla sinistra, cross per Saric che prova a deviare ma viene chiuso da Cionek, la palla viene raccolta da Dionisi che tira, ma Turati riesce a chiudere in angolo.

Al 75' la Reggina prova a reagire, Ménez lancia in profondità per Rivas, ma l'honduregno viene anticipato da Leali. Al 78', Cortinovis e Tumminello entrano al posto di Aya e Ménez, mentre due minuti dopo nell'Ascoli Eramo e Paganini entrano per Caligara e Bidaoui.

All'81' Dionisi e Stavropoulos si scontrano di testa, ha la peggio l'attaccante bianconero che viene sostituito da Iliev. Nei tre minuti di recupero, da segnalare un destro a giro di Cortinovis che colpisce in pieno il palo.

La Reggina cade anche ad Ascoli, abbandonando la rincorsa ai playoff. Partita decisamente sottotono, caratterizzata da tanti errori, soprattutto in difesa, dove gli amaranto sono apparsi spenti e facilmente aggirabili. Gli amaranto, ormai matematicamente salvi e fuori dalla lotta playoff, cercheranno di onorare il campionato fino alla fine per chiuderlo almeno nella colonna di sinistra della classifica.

Nel dopo gara, l'allenatore amaranto Roberto Stellone ha commentato così il risultato finale:

"Primo tempo equilibrato, non ci sono state grosse occasioni. Nel secondo tempo l'Ascoli è entrato meglio e ci ha messo in difficoltà sulla loro sinistra, hanno avuto qualcosa in più, anche dal punto di vista delle motivazioni. Dovevamo fare una partita migliore, scoccia un po' aver subito cinque gol nelle ultime due, però ci può stare considerando le avversarie che stiamo affrontando. Il primo è stato un gran gol, sul secondo potevamo fare meglio. Abbiamo fatto una grandissima rincorsa e ci può stare che la squadra sia mentalmente più giù rispetto all'Ascoli".

Mancano quattro partite alla fine, Stellone ha le idee chiare:

"Proveremo qualche calciatore che non ha giocato mai, sperimenteremo qualcosa di diverso. Cercheremo di onorare il campionato e di dare il massimo".

IL TABELLINO

ASCOLI-REGGINA 2-0 (55' Caligara, 66' Bidaoui)

ASCOLI (4-3-3): Leali; Salvi, Bellusci, Botteghin, Falasco; Collocolo (45' Saric), Buchel, Caligara (80' Eramo); Ricci (61' Maistro); Dionisi (82' Iliev), Bidaoui (80' Paganini). a disposizione: Guarna, D’Orazio, Tavcar, Baschirotto, Quaranta, De Paoli, Fontana. Allenatore: Sottil

REGGINA (3-5-2): Turati; Aya (78' Cortinovis), Cionek, Stavropoulos; Giraudo (60' Kupisz), Folorunsho, Crisetig, Hetemaj, Bellomo (60' Lombardi); Ménez (78' Tumminello), Montalto (60' Rivas). a disposizione: Micai, Amione, Loiacono, Bianchi, Ejjaki, Denis, Galabinov. Allenatore: Stellone

Ammoniti: Bellusci, Caligara, Collocolo, Buchel (A), Menez, Stavropoulos, Montalto, Cionek, Folorunsho, Hetemaj (R)