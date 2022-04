Covid in Calabria: altri 7 morti mentre calano i contagi (+1.619)

In Calabria rallenta il contagio da Covid ma si continuano a contare vittime. Nel bollettino odierno si registrano infatti 1.619 nuovi positivi e altri 7 morti: tre nel Catanzarese, due nel Reggino, e due nel Cosentino.

I nuovi positivi al Sars-CoV-2 sono circa 500 in meno rispetto a ieri quando i casi era 2.100 (LEGGI) e sono stati riscontrati dai 8.850 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24ore.

Oggi è la provincia di Reggio Calabria a registrare il numero più alto dei casi (+531), seguono le province di Cosenza (+463) , Catanzaro (+459), Vibo Valentia (+152)e Crotone (+13). Un solo caso è stato invece segnalato da fuori regione.

Gli attuali positivi sul territorio regionale sono in tutto 81.631 (+437) mentre i guariti nelle ultime ore sono 1.175, per un totale di 235.430 persone uscite dall’incubo.

Purtroppo aumentano i ricoveri nei reparti Covid della regione. Attualmente sono di trovano ricoverati 343 pazienti e oggi si registrano 5 ricoveri a Reggio e due a Cosenza, nonché 3 dimissioni a Catanzaro.

In terapia intensiva sono 21 i posti letto occupati e qui si registra un solo ricovero nel reggino. Coloro che si trovano in isolamento domiciliare sono invece 81.268 (+431).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi al Coronavirus salgono 126.202 (+531) mentre i casi attivi sono 12.357. Di questi: 12.243 in isolamento, 111 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono 113.120 i guariti e 725 i morti.

Nel Catanzarese i contagi accertati finora sono 43.734 (+459), mentre i casi attivi sono 7.325. Di questi, 7.230 in isolamento, 83 in reparto e 12 in rianimazione. Complessivamente, sono 36.145 i guariti e 264 decessi.

Nel Cosentino, invece, i positivi riscontrati raggiungono quota 79.076 (+463), mentre i casi attivi sono 39.029. Di questi, 38.912 sono in isolamento, 112 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 39.038 guariti e 1.009 deceduti. L'ASP di Cosenza comunica che “dei 2 decessi comunicati oggi, 1 è avvenuto a domicilio il 19/02/2022. Nel setting fuori regione si registrano 1 nuovo caso a domicilio”.

Nel Crotonese i casi riscontrati salgono a 32.704 (+13), mentre gli attivi sono 4.775, di cui 4.757 in isolamento domiciliare e 18 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 27.721 i guariti e 208 i deceduti.

Nel Vibonese, il computo totale è di 35.502 (+152) e gli attivi sono 17.609. Di questi: 17.590 si trovano in isolamento, 19 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 17.893 i guariti e 16 i deceduti.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi si registra un positivo. Il totale dei casi è di 2.225 casi. Gli attuali positivi sono 536 (+1), tutti in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.676 e i decessi 13.