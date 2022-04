Ennesimo incidente sulla 106, tragico il bilancio: due morti e un ferito grave

Due auto, una Dacia Duster ed una Citroën C8, sono rimaste coinvolte in un tragico incidente avvenuto sulla Statale 106 al km 27.500 in prossimità del crocevia di Sibari Stazione, nel cosentino.

La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento, mentre il bilancio è purtroppo drammaticamente chiaro: due morti e un ferito in gravi condizioni.

Al momento si attende l'autorizzazione del magistrato di turno per la rimozione delle salme. Il ferito, invece, è stato estratto dalle lamiere e affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il successivo trasporto in elisoccorso presso una struttura ospedaliera.

Sul posto sono giunte le squadre dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza dei distaccamenti di Castrovillari e Rossano il cui intervento è valso anche alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Presenti inoltre i Carabinieri e la Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza.

La statale 106, nel tratto interessato dal sinistro, è chiusa in ambedue i sensi di marcia.