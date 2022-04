La Calabria a Milano è ancora più bella: alla Bit tra mare, monti, borghi e cultura

“Una volta tanto la Calabria si presenta con uno degli stand più belli alla Bit di Milano, che è la manifestazione più importante per promuovere il turismo della Regione”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, a margine dell’inaugurazione della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo che apre da oggi nei padiglioni di Fiera Milano.

“La Calabria deve raccontarsi per quella che è. È spesso percepita come una Regione con mille problemi, ma – ha aggiunto il governatore - è anche e soprattutto una Regione con mille opportunità. Noi siamo impegnati a fare di queste opportunità anche un motivo di sviluppo turistico. Non solo mare, non solo montana, non solo borghi, ma anche turismo culturale. Siamo, ad esempio, la Regione che ha il miglior cedro. Oggi qui c’è anche Klaus Davi che sta collaborando con l’assessore Orsomarso per attrarre il turismo ebraico nei nostri territori. La Calabria è la Regione con più giudecche in Italia. Siamo la Regione dove è stato stampato il Pentateuco.”

Il Presidente Occhiuto ha poi annunciato: “Nei prossimi mesi chiederemo al ministro Franceschini di darci la possibilità di portare questo importante testo della cultura ebraica in Calabria: anche questo può diventare un attrattore di sviluppo importante per la nostra Calabria. I complimenti all’assessore Orsomarso, è tutto merito suo se esiste questo bellissimo marchio identitario.”

“Tutto questo è la dimostrazione del fatto che i risultati non li ottiene il presidente da solo, ma – ha concluso Occhiuto - la squadra di governo con i suoi validi collaboratori che in ogni ambito riescono a produrre buone pratiche amministrative come quelle che stiamo presentando oggi alla Bit di Milano”.