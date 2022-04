Incendio lambisce l’Autostrada A2: disagi nel vibonese

Un rogo nato in alcuni appezzamenti di terreno tra Vazzano e Mileto ha finito per coinvolgere un tratto dell'Autostrada A2. A partire dalla prima serata di oggi infatti un tratto dell'autostrada è stato colpito direttamente dalle fiamme, che si sarebbero propagate fino alla carreggiata.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, che sono riusciti a tenere testa al rogo che tuttavia è ancora attivo. Registrati notevoli disagi alla circolazione con conseguenti rallentamenti in entrambi i sensi di marcia, anche se non si sono verificati incidenti e non risultano feriti.