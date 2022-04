Si stacca una ruota mentre è alla guida dell’auto: tragedia sfiorata sulla 107

Momenti di panico per una signora del cosentino e due uomini residenti a San Giovanni in Fiore, che sulla Strada Statale 107 Silana-Crotonese, sono stati protagonisti di una disavventura che fortunatamente ha provocato solo danni ai veicoli coinvolti.

Durante la marcia, improvvisamente e per cause in corso di accertamento, ad un fuoristrada gli si è staccata una ruota che ha rotolato per un centinaio di metri andando a colpire un’altra autovettura che procedeva in senso opposto di marcia. Il fatto è successo nei giorni scorsi poco dopo la curva di Valle Piccola intorno al chilometro 80, in agro di San Giovanni in Fiore. Illesi gli occupanti dei due veicoli coinvolti, il fuoristrada dopo aver perso la ruota è sbandato mentre l’altra auto non ha potuto evitare l’impatto con la ruota che vagava rotolando sulla corsia della malcapitata.

Sul posto per alcune ore hanno operato due squadre dell’Anas che hanno regolato il traffico stradale e una pattuglia della Polizia Provinciale del distaccamento di San Giovanni in Fiore che ha effettuato tutti i rilievi del caso al fine di ricostruire l’esatta dinamica di quella che poteva essere una tragedia fortunatamente sfiorata.