Serie B, Crotone-Ternana. Ultimi scampoli per i rossoblù nella corsa (disperata) ai playout

Il Crotone ritorna a giocare in casa, dopo il deludente pareggio, conseguito contro il Vicenza, concorrente diretto per la salvezza, attraverso i play out. Ospite allo Scida la Ternana, spinta dal proprio tecnico, Cristiano Lucarelli, che crede in un possibile sorpasso su Parma, Cittadella, Perugia e Frosinone per disputare i play off. Questo finale di campionato, 450 minuti all’ultimo triplico fischio, propone “spareggi”, in testa e in coda, che richiedono tante energie, concentrazione e adrenalina. Per Crotone-Ternana il pronostico non è del tutto scontato. Tra le due formazioni, la differenza punti (21/44) e dei gol (48/51) è tutta a favore degli umbri, ma il Crotone ha fatto meglio in casa: le uniche tre vittorie le ha realizzatE allo “scida”. Per questo match, tre squalificati di peso nel Crotone; due ex crotoniati nella Ternana: Martella e Pettinari.





di Giuseppe Romano

In questa giornata, prima delle ultime cinque di campionato, il Crotone si gioca gli ultimi spiccioli per avvicinarsi in zona play-out: un traguardo che insegue dall’inizio del campionato.

Un’impresa non ancora irraggiungibile, nonostante la frenata nello scontro diretto col Vicenza mercoledì scorso.

Questa volta, allo Scida, i pitagorici dovranno superare la Ternana già salva, ma che vorrebbe sconfinare nei play-off .

All’andata, gli umbri hanno battuto i calabresi con una rete realizzata da Falletti, otto gol in attivo, spalla di Donnarumma che ne ha realizzati 12.

L’evento è stato analizzato con anticipo dal tecnico dei rossoverdi, Cristiano Lucarelli, grande comunicatore, al contrario del tecnico pitagorico, Francesco Modesto, trincerato in un silenzio stampa senza fine.

Lucarelli non nasconde l’aspirazione della sua squadra, affidata al "dovere di fare qualcosa d’impronosticabile", e si lavora col pensiero rivolto al futuro e preannuncia: "Il sei maggio, finito il campionato, non si va in vacanza", ci saranno i play-off. Contro il Crotone non potrà schierare Falletti, Agazzi, Cauano e Salzano, ma non si fascia la testa e lancia il messaggio che "si deve vivere ogni gara come nel film di Balboa", alla Rocky.

L’unica sua preoccupazione è di trovare allo Scida l’intera città "che spingerà la squadra per giocarsi le ultime chance di salvezza" e considera difficile il match.

Dovrebbe essere così, ma non lo è stato nemmeno contro il Perugia: solo 1.800 spettatori.

La tifoseria crotoniate è stanca di illudersi e la fibrillazione per questa ennesima prova salvezza è irregolare, non si sa se aggrapparsi alla fortuna, che mai c’è stata, o invocarla col cuore alla gola.

Di certo, occorre invocare il buon gioco, spingere al massimo, leggere bene la partita, minuto dopo minuto, e sperare in un arbitraggio corretto.

Fino ad oggi, pesano le occasioni mancate da pochi passi dalla porta, qualche rigore non concesso, i punti buttati al vento negli scontri diretti (Alessandria, Cosenza, Vicenza) e l’ossessione di tenere lontano dall’area di rigore l’unico uomo gol della squadra: Maric.

Si è a cinque giornate dalla fine e pesa l’indifferenza totale, la paura di non farcela e la difficoltà del tecnico di trovare soluzioni alternative, fuori dalle sue idee fisse, in una rosa che male non è, con quattro nazionali: i difensori Nedelcearu (Romania) e Tutyskinas (Lituania U21); il centrocampista Vulic (Serbia) e l’attaccante Kargbo (Sierra Leone).

Contro la Ternana, per il Crotone ci vuole un defibrillatore che ripristini i normali ritmi della tifoseria, e rigeneri i ritmi giusti per una partita che vale un intero campionato, anche se lo squalo ha cercato sempre di mordere.

In questo silenzio di piombo, si sa solo che Francesco Modesto dovrà fare a meno degli squalificati: Davide Schnegg, fermato per un turno a seguito dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata a Vicenza, e Theophilus Awua e Ben Lhassine Kone, entrambi alla quinta sanzione.

Non è cosa da poco, ma in panchina vi è gente che potrà fare la differenza, per recuperare i punti persi col Vicenza.

Il fattore campo è a favore del Crotone: 17 punti conquistati sui 21 in classifica; le uniche tre vittorie le ha realizzate in casa, ultima col Frosinone. Se i tifosi ci ripenseranno, si aggiungerà una spinta importante e sarà un match da seguire con interesse.

Il Crotone non perde in casa da quattro turni (3-3 Cosenza, 0-0 Alessandria, 2-0 Frosinone, 1-1 Perugia).

La Ternana segna almeno una rete in trasferta da cinque giornate. Per i gol il Crotone ha ingaggiato il turco Emre Güral (Attaccante mancino), ma non è stato ancora schierato.

PROBABILI FORMAZIONI



Crotone (3-4-2-1): Festa; Canestrelli, Nedelcearu, Golemic; Mogos, Estevez, Schirò, Vulic; Giannotti; Marras, Maric. Allematore: Modesto. Convocati: 1 Festa, 2 Serpe, 3 Cuomo, 5 Golemic, 6 Mondonico, 7 Vulic, 8 Estevez, 11 Adekanye,14 Calapai, 17 Marras, 19 Canestrelli, 21 Nicoletti, 22 Saro, 23 Giannotti, 24 Kargbo, 27 Nedelcearu, 28 Borello, 29 Sala, 32 Mogos, 44 Schirò, 70 Tornaghi, 74 Cangiano, 77 Emre Güral, 99 Maric. Indisponibili; Mulattieri, Adekanye, Tornaghi; Squalificati: Davide Schnegg, Theophilus Awua e Ben Lhassine

Ternana (4-3-1-2): Krapikas; Ghiringhelli, Sorensen, Bogdan, Martella; Koutsoupias, Proietti, Palumbo; Partipilo; Donnarumma, Pettinari. Allenatore: Lucarelli. Indisponibili, Kontek, Capanni, Falletti, Capuano, Salzano, S. Diakite, Iannarelli, Agazzi. Squalificati: Nessuno. Diffidati: Boben, Fallletti, Pettinari, Koutsoupias.

L'ARBITRO



Arbitro: Eugenio Abbatista, sezione di Molfetta; Assistenti: Marco Della Croce di Rimini e Marco Ceccon di Lovere; IV Ufficiale: Luigi Carella di Bologna; VAR: Alessandro Prontera di Bologna; AVAR: Gamal Moktari di Lecco.

DOVE VEDERLA



Dove vedere la partita: Su Dazn sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match; sulla piattaforma digitale di Sky e sull’app Sky Go, e infine sull’ app di Helbiz Live. Telecronaca: Lorenzo Del Papa.