Covid, contagi (+2.100) e decessi (+9) stabili, lieve calo dei ricoveri

L'andamento del contagio è stabile in Calabria. L'odierno bollettino infatti non fa che confermare il trend settimanale, con 2.100 nuovi casi accertati a fronte di 1.352 guariti. Ancora pesante il bilancio delle vittime, con 9 decessi nelle ultime 24 ore, seguti da un seppur minimo calo dei ricoveri (-4).



Il maggior numero di casi continua a registrarsi nella provincia di Cosenza (+646), seguita da Reggio Calabria (+612), Catanzaro (+593), Vibo Valentia (+177) e Crotone (+69), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+3). Processati 2 milioni e 758.980 tamponi (+10.307) da inizio pandemia, con un tasso di positività stabile al 20,37%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 78.613 (+646), mentre i casi attivi sono 38.572. Di questi, 38.457 sono in isolamento, 110 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 39.034 guariti e 1.007 deceduti.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 125.671 (+612), mentre i casiattivi sono 12.386. Di questi: 12.278 in isolamento, 106 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 112.562 i guariti e 723 i decessi.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 43.275 (+593), mentre i casi attivi sono 7.332. Di questi, 7.234 in isolamento, 86 in reparto e 12 in rianimazione. Complessivamente, sono 35.682 i guariti e 261 i decessi.

Nel vibonese i casi covid salgono a 35.350 (+177) mentre gli attivi sono 17.539. Di questi: 17.521 si trovano in isolamento, 18 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 17.648 i guariti e 163 i deceduti.

Nel crotonese infine i casi riscontrati salgono a 32.691 (+69) mentre 30gli attivi sono 4.830, di cui 4.812 in isolamento domiciliare e 18 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 27.653 i guariti e 208 i deceduti.