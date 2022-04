Serie B. Ascoli-Reggina: gli amaranto vogliono una vittoria per onorare la stagione

(Foto: Reggina 1914)

C'è voglia di riscatto tra gli amaranto, che vogliono riscattarsi dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Benevento. Domani pomeriggio faranno visita all'Ascoli, reduce dalla sconfitta per 2-0 a Monza. La classifica permette agli amaranto di restare tranquilli, nonostante la sicura penalizzazione di due punti, ma gli uomini di Stellone ci tengono a proseguire il campionato senza fare brutte figure.





di G.S.M.

In casa amaranto, Stellone ha annunciato parecchie novità, dando per scontate le assenze dello squalificato Di Chiara e il probabile forfait di Adjapong. Cionek, Hetemaj e Giraudo si candidano per una maglia da titolare, mentre Stavropoulos potrebbe tornare titolare al posto di Di Chiara. Possibile maglia da titolare anche per Bellomo, Lombardi e Rivas, mentre in attacco dovrebbe essere preferito il rientrante Montalto al posto di Galabinov.

Tra i bianconeri, dovrebbero recuperare Tsadjout, Leali e Dionisi, mentre sono da valutare le condizioni di D'Orazio, Eramo, Felicioli e Quaranta, che erano assenti a Monza.

In conferenza stampa, l'allenatore amaranto Roberto Stellone resta fiducioso per l'obbiettivo playoff, pur sapendo che non sarà facile:

"Abbiamo il dovere di crederci per i playoff, la matematica non ci condanna. Abbiamo raccolto un solo punto nelle ultime due gare, dobbiamo vincerle tutte e sperare in un passo falso delle altre, non solo di Ascoli e Frosinone, stanno risalendo altre squadre, tipo il Parma. Dobbiamo provarci altrimenti le ultime quattro gare non conteranno nulla. Dobbiamo mettere il massimo dell'impegno per evitare brutte figure".

A proposito della gara persa contro il Benevento:

"Ci abbiamo messo voglia e impegno, abbiamo perso i duelli individuali. La gara è stata in bilico quasi sempre, dipende quando affronti certe squadre. Il Benevento è costruita per vincere il campionato, magari avessi messo un difensore in più avremmo perso 5-0 e c'erano comunque critiche. Io sono con la coscienza a posto, ci abbiamo provato a fare risultato".

Stellone conosce bene l'allenatore bianconero, Andrea Sottil:

"Abbiamo giocato insieme a Reggio e Genova, sta facendo un gran lavoro, sta mantenendo grande ritmo, la squadra gioca bene, ha buone individualità, l'Ascoli a me piace. Cercheranno di fare il massimo per riscattare la sconfitta di Monza".

Domani pomeriggio è previsto un corposo turnover tra gli amaranto:

"Farò almeno sei-sette cambi, non voglio far deprimere alcuni elementi che non giocano da tanto. Farò rifiatare chi ha speso molto contro il Benevento. Opto per rimotivare alcuni calciatori, dopo la gara di Ascoli, se lotteremo per i playoff, sceglierò la formazione migliore, in caso contrario farò scendere in campo qualche giovane. Amione riposa, in difesa cambiamo tutto".

Un ultimo accenno al futuro dell'allenatore romano, che comunque ha ben figurato da quando siede sulla panchina amaranto:

"Sto benissimo a Reggio, mi trovo bene con tutti. Da parte mia c'è la volontà di ripartire da luglio con la Reggina, dal punto di vista economico nessun problema. Mi piace la nuova strategia che vuole adottare la società, poi bisogna vedere se verrà mantenuta e applicata. In questi mesi mi sono fatto l'idea di quei calciatori sui quali posso fare affidamento al 100% e altri che invece non sono del tutto compatibili per il gioco che voglio adottare. Nel momento in cui firmerò il contratto penseremo a queste cose".

Tredici precedenti ufficiali, di cui due in serie A, otto in B e tre in C, tra Ascoli e Reggina al "Del Duca", con un bilancio complessivo di quattro vittorie amaranto, quattro pareggi e cinque vittorie bianconere.

L'ultimo scontro risale al 4 gennaio 2021, terminato 2-1 con il vantaggio iniziale amaranto di Liotti ribaltato nel finale dai gol di Cangiano e Kragl.

CONVOCATI

Reggina. Portieri: Aglietti, Micai, Turati. Difensori: Amione, Aya, Cionek, Giraudo, Loiacono, Stavropoulos. Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Cortinovis, Crisetig, Ejjaki, Folorunsho, Hetemaj, Kupisz, Lombardi, Rivas. Attaccanti: Denis, Galabinov, Ménez, Montalto, Tumminello.

L'ARBITRO



Arbitro dell'incontro Antonio Di Martino della sezione di Teramo, coadiuvato da Muro e Robilotta, quarto ufficiale Nicolini. Alla VAR Minelli e Lanotte.

Due precedenti di Di Martino con la Reggina, l'ultimo il 2 marzo 2022, Reggina-Vicenza 3-1

DOVE VEDERLA

La partita verrà trasmessa in diretta TV sui canali Sky Calcio e in diretta streaming su Sky Go, DAZN, NowTv e Helbiz Media. Calcio d'inizio alle ore 15.30