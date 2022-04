Casali del Manco. Impianto di calcestruzzo irregolare: eseguito il sequestro, una denuncia

Un impianto di produzione di calcestruzzo situato in località “Piedi Rossi” di Casali del Manco, nel cosentino, è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri Forestale di Spezzano della Sila.

Durante un controllo svolto da parte del Nipaaf e dai militari di Spezzano della Sila, sarebbe emerso che il cantiere operava in assenza delle dovute autorizzazioni.

In particolare, i militari avrebbero riscontrato la mancanza di autorizzazioni ambientali per lo scarico delle acque reflue industriali e la relativa all’emissione fumi in atmosfera, nonché l’abusivismo dei fabbricati presenti nell’impianto.

Il titolare della società è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente. L’intero cantiere, composto da impianto di betonaggio, vasche in calcestruzzo, ricovero automezzi e i relativi fabbricati, è stato invece posto sotto sequestro.