Giovane colpito con un calcio al volto a Foggia, indagato agente calabrese

È stato trasferito, ed a suo carico è stato aperto un procedimento disciplinare, l’agente di Polizia accusato di aver colpito al volto Leonardo Di Francesco, 23enne foggiano.

Come riporta il Quotidiano del sud, il poliziotto, che farebbe parte del reparto prevenzione crimine “Calabria Settentrionale”, era arrivato in Puglia per fronteggiare l’escalation criminale registrata all’inizio dell’anno. Ora è tornato alla sede di appartenenza.

L’agente, a quanto si apprende, è l’unico indagato. Nei suoi confronti gli inquirenti valutano due ipotesi di reato: lesioni personali e abuso di autorità o di mezzi coercitivi su persona arrestata.

I fatti risalgono allo scorso 2 aprile quando Di Francesco, in auto con un amico, non si è fermato al posto di blocco della Polizia in corso del Mezzogiorno a Foggia.

È quindi scattato l’inseguimento al termine del quale il 23enne è stato fermato. Poi, a due passi dal palazzone Onpi, il giovane è stato colpito in volto dall’agente, mentre era a terra, immobilizzato da un altro polizotto, come emergerebbe da un video pubblicato su Tik Tok e diventato subito virale.

Martedì verrà celebrata l’udienza a carico del giovane, accusato di resistenza a pubblico ufficiale per aver forzato il posto di blocco. Ma Di Francesco, rappresentato dal legale Paolo Ferragonio, ha fatto sapere di voler sporgere denuncia per l’aggressione subita.